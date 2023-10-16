Тревога и грусть – это нормально: психолог рассказал, как не потерять ментальное здоровье во время войны

Украинцы привыкли к новым реалиям, однако избегать повышенной тревожности в таких условиях почти невозможно.

Для многих людей осенне-зимний период сопровождается несколько угнетенным эмоциональным состоянием и проявлениями апатии. Если добавить к этому жизнь в условиях полномасштабной войны и неутешительные новости из-за границы, где вполне возможно прямо сейчас разворачивается Третья мировая, совладать с негативными эмоциями становится крайне сложно.

Осознавая тяжелое моральное состояние граждан, украинский Кабмин запускает проект по предоставлению комплексной психосоциальной услуги для формирования жизнестойкости. Основной целью проекта является снижение общего уровня стресса и тревожности, формирование навыков первой психологической помощи близким (особенно детям и старшим членам семьи) и предотвращение психологической травматизации. Особое внимание будет уделено семьям, на которые война имеет самое большое влияние: военнослужащих и ветеранов, семьям с маленькими детьми.

Пилотный проект запланировано реализовать до 31 декабря 2024 года, поэтому справляться со стрессом украинцам пока придется самостоятельно или с помощью психологов. Как не отчаяться на фоне непрерывного потока пугающих новостей, "Телеграф" спросил у кризисного и экзистенциального психолога, члена Европейского сообщества изучения травматического стресса Петра Вдовкина.

– С начала полномасштабного вторжения общее настроение и моральное состояние украинцев менялось от возвышенного до подавленного. На каком этапе переживания этого стресса мы находимся сейчас?

– На состояние каждого отдельного человека влияют внешние факторы – ситуация на фронте, политические процессы в стране, новости из-за границы; и внутренние факторы – ситуация в семье, благополучие, состояние здоровья и т.д.

Однако общие тенденции действительно прослеживаются. В начале великой войны мы проявили сплоченность, активизировали деятельность, ведь, не зная, чего ожидать, должны быть готовы к любым сценариям. Это помогло действовать эффективно и выстоять.

Сейчас этого подъема уже меньше. Есть истощенность, понимание сложности ситуации, как-то тяжелый ход контрнаступления, количество потерь и преимущество врага в личном составе, острая потребность в оружии и ситуация на мировой политической арене.

В то же время переживать тревогу и неопределенность, сердиться и унывать – это абсолютно нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. В данных условиях не может быть "неправильных" эмоций. Позвольте себе ощущать то, что чувствуете, с одним условием: состояние со знаком "минус" не должно длиться дольше двух-трех дней подряд.

Мы накапливаем энергию, потом тратим ее, и при пополнении этого резерва может происходить психоэмоциональный "откат". Если вы зафиксировались в нем на длительное время и не можете самостоятельно выйти, следует обратиться к психологу.

– Поможет ли в этом восстановлении абстрагирование от событий, ограничение себя в негативном контенте в соцсетях?

– Опять же, все это очень индивидуально. Есть основные виды реакции на стресс: бей, беги, замри. Кому-то нужно убежать или замереть – уехать из страны, спрятаться в свою раковину, не говорить о войне, не смотреть грустные и страшные фото и видео с фронта. Кому-то – наоборот – подобный контент дает мотивации бороться, сражаться и помогать, держать себя в тонусе. Любой из методов является нормой, если он помогает вам пережить этот стресс.

– Откуда у нас тяга к просмотру ужасных фото и видео последствий войны? Почему мы открываем их, заранее зная, что они окажут на нас крайне негативный эффект?

– Таким образом, мы подсознательно пытаемся предсказать что-то трагическое. Глядя на то, что произошло с другими, мы можем вообразить себя в подобных условиях и психологически подготовиться к ним, продумать, что делали бы в этих обстоятельствах, как реагировали бы на них.

Эта тяга также вполне нормальна, но здесь все же стоит ограничивать количество жесткого контента. Поставьте себе предел времени на просмотр подобных новостей в день, чтобы это не перегружало вас и не вгоняло в постоянное состояние тревоги.

В сегодняшних обстоятельствах наша психика часто работает непонятным для нас способом. К примеру, во время длительной воздушной тревоги может возникнуть желание услышать взрыв. Это не значит, что мы хотим погибнуть или желаем этого другим. Мысль "пусть бы уже что-то произошло" — это желание выйти из состояния тревожного ожидания и оказаться в реальности. Как ни странно, людям, которые находятся в непосредственной близости к боевым действиям или участвуют в них, это ожидание психологически дается гораздо легче, ведь они находятся в процессе, могут действовать и каким-то образом влиять на него.

– Сейчас, когда вокруг не утихают разговоры о Третьей мировой, применении ядерного вооружения и продолжительности войны в Украине, у многих появилось ощущение неподконтрольности происходящего. Как быть с мыслью, что твоя жизнь тебе не принадлежит?

– Желание контролировать и планировать – это нормальная работа психики, а развитая тревога является признаком кризисных времен. Поэтому ничего патологического в таких мыслях нет. Если у вас возникает острое ощущение неподконтрольности жизни, невозможности планировать будущее, следует создать повседневную рутину и сконцентрироваться на том, что вам по силам контролировать.

Пусть у вас будет постоянное расписание дня и недели, в рамках которого вы сможете уверенно действовать. Стройте планы на ближайшее время и воплощайте их в жизнь.

Если есть сильные страхи за будущее, можно попытаться бороться с ними путем развернутого анализа. Возьмите ручку и бумажку, распишите по пунктам, чего вы боитесь. Когда вы попытаетесь придать хаотическим мыслям четкое определение, скорее всего, половина страхов отпадет, ведь вы поймете, что они базируются на эмоциях и фантазиях, а не на объективных основаниях.

Со страхом того, что действительно может произойти, следует работать путем создания детального плана. Спросите себя: чего я боюсь? Почему я этого боюсь? Какие последствия будут у этих событий? Как я буду поступать в этих обстоятельствах? Каков будет запасной план, если первый не сработает? Разложив это по полочкам, вы будете менее склонны к паническим настроениям и будете чувствовать, что при любых обстоятельствах не растеряетесь.

Это важно еще и потому, что наш организм реагирует на сильные и яркие фантазии, как на реальность. То есть, если вы идете по темной улице и максимально реалистично представляете, как на вас сейчас нападут, у вас повысится давление, ускорится сердцебиение, изменится уровень сахара в крови. Постоянно придумывать самые плохие сценарии и проживать их внутри еще до того, как что-то произошло, крайне изнуряющая для организма привычка.

– Как вернуть веру в лучшее и найти в себе силы бороться дальше в моменты отчаяния?

– Во-первых, обращаться к прошлому опыту. Вспомните сложные периоды своей жизни и проанализируйте, что именно тогда помогло вам справиться. Найдите в себе точки опоры. Какие ваши сильнейшие черты: несокрушимость, выносливость, смелость, вера и оптимизм, трудолюбие, любовь к миру и жизни? Опирайтесь на них и действуйте в этой парадигме.

Во-вторых, не отрывайтесь от социума. Человек – социальное существо, в одиночку мы погибаем. Очень важно продолжать общение с близкими, друзьями, знакомыми, коллегами. Не изолируйте себя от общества на долгое время. Если человек одинок, он может взаимодействовать с другими через помощь, например, волонтерство.

В-третьих, будьте в безопасности. Найдите место и окружение, в котором вы будете чувствовать себя защищенными как физически, так и психологически. Заботьтесь о своем комфорте и берегите себя.