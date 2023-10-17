"Упущены любые возможности": военный объяснил, почему важно было освободить Андреевку под Бахмутом

После того как захватчики потеряли Андреевку, ими был утрачен контроль над железнодорожным путём на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещиевки и до Курдюмовки

Долгожданное освобождение села Андреевка Донецкой области лишило российских оккупантов возможности проводить контрнаступление на юге Бахмута. ВСУ в свою очередь оказались удобной оборонительной позиции.

Об этом командир Третьей штурмовой бригады, основатель "Азова" и бывший народный депутат Андрей Билецкий рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, у врага были плацдармы, которые давали ему возможность наступать.

"Почему это важно, если глобально? Во-первых, потому что у россиян было два плацдарма на юге Бахмута. Эти плацдармы давали возможность им развивать наступление на основную часть Донбасса, которую сейчас контролирует Украина – Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Это самые большие населенные пункты. Они очень важны с многих точек зрения, потому что выводят на возможности действовать на юге и создавать вновь угрозу Харькову. То есть, во-первых, нам нужно было их отодвинуть", — сказал он.

Билецкий подчеркнул, что второй вопрос заключается в том, что сама позиция оккупантов в Бахмуте не слишком устойчива. Вместе с тем есть сложности с тем, как устроена сеть дорог.

"Она не чрезвычайно устойчива и дает нам возможности для собственных активных действий. Хотя об этом я бы говорить не стал, потому что у нас очень любят спойлерить какие-либо действия", — отметил военный.

После того как захватчики потеряли Андреевку, ими был утрачен контроль над железнодорожным путём на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещиевки и до Курдюмовки.

В то же время Билецкий отмечает, что на юге Бахмута у противника пока полностью упущены любые возможности для проведения контрнаступления. Теперь в удобной оборонительной позиции находятся украинские военные

"Мы контролируем железнодорожный путь, мы там стоим и имеем возможность спокойно отражать любые атаки. То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации оно невозможно", — подытожил комбриг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал, как проходили бои за село Андреевка и какие возможности этот населенный пункт дает украинским военным.