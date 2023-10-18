Усталость от войны или недоверие к власти? Социологи рассказали, у скольких украинцев есть упадочные настроения

Накопление внутренних проблем в Украине и нарративы российской пропаганды оказывают негативное влияние на граждан

За последний год среди украинцев стало существенно больше тех, кто считает, что между армией и властью наметился раскол, а для завершения войны правительство может пойти на неприемлемые для Украины уступки в переговорах с рф. Такие тенденции зафиксировали специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) во время ежегодного телефонного опроса.

Чем продиктованы подобные настроения среди населения – усталостью от войны или реальным предчувствием большой "зрады"? "Телеграф" спрашивал у экспертов в области социологии и политологии.

Уровень (не)доверия в цифрах

Согласно результатам социологического исследования КМИС, треть опрошенных граждан Украины считает, что между высшим военным и политическим руководством нашей страны есть раскол. К слову, еще год назад этот показатель составлял всего 10%. Кроме того, вероятность заключения властями соглашения с врагом на неприемлемых для нас условиях предполагают 12% опрошенных против прошлогодних 7%. В том, что коллективный Запад устал поддерживать Украину в войне и жаждет "мирных переговоров" с рф, уверены 30% опрошенных, хотя в прошлом году этот показатель достигал 15%.

На первый взгляд, статистика демонстрирует рост упадочных настроений и недоверия общества к власти в ключевых вопросах, касающихся безопасности и будущего государства. Однако подобная оценка ситуации эмоционально окрашена, уверен профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По словам ученого, акцент в результатах этого опроса следует делать на том, что после почти двух лет полномасштабной войны 54% украинцев уверены в слаженности действий армии и власти ради общей победы, 80% общества не допускает мысли о компромиссных решениях власти в вопросе договоренностей с рф, а 63% уверены, что Запад делает все возможное для оказания серьезной помощи Украине и ее победе на приемлемых для нас условиях.

"Сейчас очень важно не попасть в ловушку российских нарративов, ведь это именно их подход: представить все так, будто украинцы истощены, разочарованы и не доверяют власти и Западу. На самом же деле, все наоборот. Украинцы остаются оптимистами и патриотами своего государства, несмотря на все ужасы войны.

Наш Фонд также проводил подобные опросы, и мы намеренно задавали провокационные вопросы о возможности территориальных уступок или компромиссов с россией в случае прекращения поставок оружия от Запада или бомбардировки жилых массивов со стороны рф. Результаты ошеломляют: на уступки готовы идти только 10% населения. Остальные заявили, что будут бороться и дальше, несмотря на любые условия", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Смотреть на ситуацию через розовые очки тоже не следует, отмечает Алексей Гарань. Усталость людей от войны очевидна и вполне естественна, поэтому подобные опросы являются своеобразным индикатором для власти, которая должна считаться с настроениями в обществе и держать руку на пульсе запросов граждан.

По большому счету, мнения украинцев относительно раскола между армией и властью или вопроса недопустимых уступок в переговорах с рф, носят скорее риторический характер, ведь ни один из трех вопросов, заданных в ходе соцопроса, не имеет реальных основ для обсуждения – позиция украинской власти по поводу каждого из них твердая и принципиальная, считает политический эксперт Дмитрий Левусь.

Стоит отметить, что вопрос переговоров с рф (в том числе по любым уступкам) действительно был закрыт указом президента Владимира Зеленского еще в начале полномасштабного вторжения и обсуждению на официальном уровне с тех пор не подлежит.

Что же касается "уставшего" от войны Запада, эта "песня" звучит чуть ли не со второй недели большой войны, однако объемы поставок вооружения из Европы и США только увеличиваются, а сама номенклатура становится все более новейшей и мощной.

"Тиражировать нарративы о расколе между армией и властью тоже не стоит, ведь армия является государственным институтом. Они работают на общую цель. В то же время, понятно, откуда берутся эти опасения. С приходом войны проблемы коррупции и дерзкого поведения отдельных власть имущих или представителей силовых структур никуда не исчезли. Более того, сейчас они воспринимаются острее, чем в мирные времена. Отсюда и эмоциональный "откат", ситуативно провоцирующий несколько упаднические настроения в обществе", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".

Не очаровывайся – разочарованным быть нелегко

Несмотря на то, что большинство украинцев действительно держат строй и не поддаются ни усталости от войны, ни российской пропаганде, вовсе игнорировать рост недоверия к власти было бы неправильно.

Причиной таких тенденций является не только работа врага в информационном пространстве, но и ситуация на фронте, считает политтехнолог Александр Кочетков. По словам эксперта, высшее политическое руководство страны допустило ошибку, слишком громко анонсировав амбициозные планы контрнаступления ВСУ. Результатом этого стало разочарование общества.

"С представленного весной "графика" сбились, а новый людям никто не предложил. Они естественно ищут виновного в срыве этих "планов". Учитывая, что военным наши граждане доверяют больше, чем политикам, недоверие сформировалось именно к власти. Отсюда и разговоры о расколе между армией и правительством. На самом же деле, никакой "зрады" здесь нет. Просто были завышеные ожидания, которые разбились о реальность. Теперь обществу нужно время, чтобы с этим примириться", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Беспокоиться, что подобные настроения демотивируют украинцев и отобьют желание воевать, тоже не стоит, считает Александр Кочетков. По словам политолога, те, кто готов был защищать страну с оружием в руках, уже на фронте и будут там, несмотря на любые изменения настроений. Ту же часть общества, которая все это время скрывается от мобилизации, никакие положительные тенденции не заставят добровольно уехать на войну.

Иными словами, упадочные настроения среди гражданских не повлияют на ход боевых действий в "горячих" точках, однако могут сыграть свою роль в уровне поддержки власти в ее политических решениях.

"В идеале сейчас было бы провести выборы. Президентские, парламентские, местные - полный пакет. Пусть бы граждане воспользовались правом на волеизъявление, перезагрузили те кадры, которые их не устраивают, продемонстрировали уровень доверия к избранным политикам. Это действительно нужно обществу", — считает эксперт.

К сожалению или к счастью, в ближайшее время выборов в Украине не будет. Об этом свидетельствуют не только официальные заявления со стороны правительства, но отсутствие заложенных в бюджет на 2024 год средств на проведение голосования.

Кроме того, действующая власть просто не нуждается в том, чтоб подвергать себя таким рискам, как выборы или проведение всенародного референдума для обсуждения следующих политических шагов, говорит политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По словам политолога, в первый год войны все политические, экономические и социальные проблемы нашего государства отошли на второй план – сначала из-за шока от событий, потом из-за эйфории от первых побед. Теперь же (и особенно после "разочарования" в темпах контрнаступления) граждане начинают задавать властям неудобные вопросы, однако пока лишь мысленно или же в ответах на соцопросы.

"У нас никогда не было полноценной свободы слова, была только ее видимость и имитация. Ожидать ее сейчас, когда запрещены какие-либо акции и митинги, а по телевизору исключительно "марафон" с лояльными спикерами – наивно. Высшее политическое руководство находится в "теплой" ванной", где ему не задают неудобных вопросов и не предъявляют претензии. Нет политической конкуренции и избирательной гонки. Зачем им что-то менять? До конца следующего года у них есть только мандат на победу, поэтому никаких переговоров и тем более уступок не будет", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".