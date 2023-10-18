За фронт переживать не нужно, а вот власти стоит напрячься: политтехнолог оценил нашумевший соцпрос

Учитывая, что военным наши граждане доверяют больше, чем политикам, недоверие в обществе сформировалось именно к власти

Большинство украинцев не поддаются усталости от войны и российской пропаганде, однако игнорировать рост недоверия к власти не стоит. Настояния общества никак не скажутся на боевых действиях, но могут сыграть роль на уровне поддержки власти в ее политических решениях.

Такое мнение "Телеграфу" выразил политтехнолог Александр Кочетков, комментируя нашумевший опрос КМИС По его словам, причиной таких тенденций является работа врага в информационном пространстве, а также ситуация на фронте.

Эксперт считает, что политическое руководство страны допустило ошибку, громко анонсировав планы украинского контрнаступления. Результатом стало разочарованное общество.

"С представленного весной "графика" сбились, а новый людям никто не предложил. Они естественно ищут виновного в срыве этих "планов". Учитывая, что военным наши граждане доверяют больше, чем политикам, недоверие сформировалось именно к власти. Отсюда и разговоры о расколе между армией и правительством. На самом же деле, никакой "зрады" здесь нет. Просто были завышенные ожидания, которые разбились о реальность. Теперь обществу нужно время, чтобы с этим примириться", — отметил Кочетков.

В то же время, как подчеркнул политтехнолог, не стоит беспокоиться о том, что такие настроения каким-то образом демотивируют украинцев или отобьют желание воевать. Все, кто был готов защищать свою страну с оружием в руках, уже на фронте и будет там несмотря на настроения в обществе. А часть людей, которая скрывается от мобилизации, никакие положительные тенденции все равно не заставят добровольно идти воевать.

Таким образом, упадочные настроения в обществе ни коим образом не скажутся на ходе боевых действий в "горячих" точках. Но они могут сыграть роль на уровне поддержки власти в ее политических решениях.

"В идеале сейчас было бы провести выборы. Президентские, парламентские, местные — полный пакет. Пусть бы граждане воспользовались правом на волеизъявление, перезагрузили те кадры, которые их не устраивают, продемонстрировали уровень доверия к избранным политикам. Это действительно нужно обществу", — считает эксперт.

Также Кочетков добавил, что выборов в Украине в ближайшее время не будет. Об этом факте свидетельствуют как отсутствие официальных заявлений от власти, так и отсутствие заложенных в бюджет средств на проведение этих выборов в 2024 году.

Отметим, что по результатам опроса КМИС, за последний год с 14 до 32% стало больше тех, кто верит в наличие серьезных конфликтов между политическим руководством страны и командованием армии. Но все же 54% респондентов остались при мнении, что военное командование и политическому руководство страны действуют слаженно.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Усталость от войны или недоверие к власти? Социологи рассказали, у скольких украинцев есть упадочные настроения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой 2023 года в ходе опроса украинцев выяснилось, что в топе доверия у общества — военные ВСУ и президент Владимир Зеленский.