Укр

Минометчики ВСУ получили очередной микроавтобус от Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Минометчики ВСУ получили очередной микроавтобус от Favbet Foundation Новость обновлена 20 октября 2023, 15:37

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам Вооруженных Сил Украины микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение личного состава минометной батареи одного из механизированных батальонов, выполняющего боевые задания в Донецкой области.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала великой войны получили 235 авто, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.