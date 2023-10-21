Такого еще не было: в ВСУ рассказали о новой тактике обстрелов россиян

Оккупанты хотят нанести максимальный урон Украине

Россияне нанесли ночью по Украине очередные удары. Они прибегли к комбинированной атаке: одновременно запустили ракеты и управляемые авиабомбы.

Об этом рассказала в эфире телемарафона рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк. По ее словам, такую "сложную тактику очень смешанных атак" оккупанты применяют впервые.

По ее словам, россияне начали активничать и основной акцент перенесли в воздух. Активизировалась тактическая авиация, ракетные комплексы наземного базирования и запуски КАБов по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по второй линии прифронтовых городов. Под ударами чаще всего оказываются Николаевская область и Кривой Рог. Также враг применяет ударные беспилотники.

"Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата", – отметила Гуменюк.

Также она добавила, что одновременного пуска крылатых ракет и управляемых авиабомб в Украине еще не наблюдали. По словам Натальи Гуменюк, таким образом враг пытается нанести ракетный удар максимально эффективно, ведь по КАБам ВСУ работать не смогут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ракеты ATACMS дадут ВСУ серьезное преимущество на фронте. Эксперт рассказал, чего ожидать россиянам.