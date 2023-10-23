Для курьеров, таксистов, парикмахеров готовят особенные налоги: что придумали в Раде

Законопроект является результатом длительной системной работы и привлечения широкого круга экспертов

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №10166 о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности. Речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров – всего 20 видов деятельности) и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он уточнил, что документ должен гармонизировать украинское законодательство с ЕС.

В частности, речь идет о приведении налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ.

"Законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ. Ведь у одних только Uber, Bolt, Uklon, Glovo – более 300 тыс. самозанятых водителей и курьеров. Этих платформ больше – Kabanchik и т.д., их количество растет", – пояснил Железняк.

В то же время, по его словам, принятие законопроекта принесет дополнительные поступления в бюджет. Также это создаст возможности "просто платить налоги для более 500 тысяч самозанятых и понятных условий деятельности "операторов цифровых платформ". Преимуществом законопроекта также является упрощение и автоматизация учета, а также низкий налог – 6%. Для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность).

"Конечно, это по желанию. Кто захочет – остается на привычной для себя системе, которая действует сейчас", – уточнил Железняк.

Он подчеркнул, что именно благодаря платформам, которые будут предоставлять налоговой данные о доходах таких самозанятых лиц, будет решена одна из самых болезненных проблем – учет наличных поступлений. По словам нардепа, это — детенизация экономики и существенный шаг вперед в диджитализации налогов.

Как сообщал "Телеграф", Верховная Рада не одобрила во втором чтении законопроект №10037 о перенаправлении налога на доходы физических лиц, поступающих в местные бюджеты из зарплат военнослужащих, в государственный бюджет. За соответствующий документ проголосовали только 223 народных депутата.

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