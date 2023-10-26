Зеленский обещал, но... В Кабмине обосновали урезание выплат ВПО

Власти страны не хотят "бесцельно раздавать деньги"

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) урежут социальные выплаты, которые они получают на себя и на детей. Государство не видит смысла в том, чтобы сохранять статус переселенца пожизненно, особенно учитывая финансовое состояние людей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, государство может перенаправить часть средств с выплат на другие нужды.

В начале полномасштабного вторжения Владимир Зеленский заявил, что выплаты переселенцам будут платить на протяжении всего военного положения. Но теперь это считают нецелесообразным, так как доход некоторых переселенцев в десятки раз больше суммы выплат.

"А с какой целью им платить эти деньги? Если у нас есть люди, которые перешли из суда в суд и продолжают получать заработную плату в 100 тысяч гривен, то зачем им эти 2 тысячи?.. Поэтому мы и говорим, что тем, кому это требуется, и, если нет достаточного дохода, им будет платиться пособие по бедности. Но если у человека есть доход и Mercedes премиум-класса, то зачем ему 2 тысячи?", — сказала Оксана Жолнович.

Также министр добавила, что много переселенцев, имея "достаточный имущественный уровень", продолжают получать выплаты. В результате перерасчета около 10 тысяч украинцев прекратили получать пособие.

"Все эти средства привлечены, поэтому мы не можем бездумно платить всем и раздавать деньги бесцельно, потому что кто-то их недополучает, а ресурс должен быть распределен адресно", — подчеркнула министр социальной политики Украины.

Напомним, что переселенцы в Украине получают 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на каждого ребенка ежемесячно.

Подробнее о выплатах переселенцам и мнении на этот счет властей читайте в материале "Если есть Mercedes, то зачем платить 2 тысячи": в Кабмине оригинально объяснили урезание выплат ВПЛ".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторых украинцев лишат не только переселенских выплат, но и пенсий. ПФУ может урезать выплаты на 20% и даже на 50%.