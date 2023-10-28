Горячо не только в Авдеевке: россияне усилили атаки еще на одном направлении (карты)

У оккупантов очень низкий моральный дух

В Украине начался 612-й день полномасштабной войны с россией. ВСУ отбили 60 атак врага за прошедшие сутки, большая часть из них была на Марьинском направлении.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. А по данным аналитиков ISW, у ВСУ есть небольшой успех в Запорожской области.

Так, российская армия нанесла 8 ракетных и 15 авиационных ударов, а также 61 раз обстреляла населенные пункты и позиции ВСУ из РСЗО. На Купянском и Лиманском направлениях россияне не вели штурмы, а продолжали перегруппировывать войска.

На Бахмутском направлении россияне пытались вернуть контроль возле населенного пункта Андреевка, но все пять атак были провальными. В то же время ВСУ продолжают штурмы на юг от Бахмута, уничтожая живую силу и технику врага, и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг по-прежнему пытается окружить Авдеевку, но ВСУ держат обороны, нанося потери оккупантам. Не имели успеха попытки наступать не только на Авдеевку, но и на Степное, Первомайское. Всего за сутки на этом участке фронта ВСУ отразили 15 атак.

По информации ISW, у россиян серьезные потери в боях за Авдеевку, а моральный дух на низком уровне. Их успех незначительный на северном и южном флангах, но, при этом, оккупанты придвинулись ближе к Авдеевскому коксохимическому заводу.

Горячее всего сейчас на Марьинском направлении, где только за прошедшие сутки россияне совершили 20 атак. Также враг атакует на Шахтерском направлении неподалеку от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского.

На Запорожском направлении армия россии пыталась вернуть свои позиции северо-западнее Вербового, но успеха не имела. В то же время, по данным аналитиков ISW, у ВСУ есть ограниченный успех на этом направлении. В частности, по информации российского батальона "Восток", который действует к юго-востоку от Великой Новоселки, украинские силы атаковали вблизи позиций батальона, возможно, вдоль линии Новодонецкое-Новомайорское.

"ВСУ провели ограниченные наступательные операции в районе границы запада Донецкой и востока Запорожской областей, но 27 октября не предприняли никаких заявленных или подтвержденных успехов", — сказано в отчете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США оценили ситуацию вокруг Авдеевки. У россиян огромные потери, но есть угроза для ВСУ.