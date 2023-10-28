Вспышка гепатита А: в Виннице изменяют режим обучения школьников и ищут источник заболевания

В настоящее время в Виннице находятся представители Минздрава во главе с главным санитарным врачом Игорем Кузиным, который поделился последними новостями

В Украине, к сожалению, продолжает развиваться ситуация со вспышкой заболеваемости гепатитом А. "Телеграф" следит за ситуацией.

На сегодняшний день, по данным Минздрава, 141 человек остается в больницах города и области, 11 взрослых и 4 детей уже выписали.

"Работаем в Винницкой области, чтобы принять все необходимые меры для установления источника инфицирования и распространения, — сообщил "Телеграфу" Игорь Кузин. — К работе привлечены все службы специалистов Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней, группа оперативного реагирования Центр общественного здоровья Украины: врачи-эпидемиологи, специалисты по лабораторной диагностике, биобезопасности и биозащите. Дальнейшие шаги будем прорабатывать совместно с местными властями, МВД и ГСЧС".

По словам главного санитарного врача, главное для Минздрава сейчас — установить очаг вспышки и причины, чтобы как можно скорее остановить распространение вирусного гепатита А среди населения.

Ситуация серьезная, поэтому всем следует обратить внимание на профилактические меры, – говорит Игорь Кузин.

Также он сообщил о введении меры безопасности для школьников: с понедельника, 30 октября, школьники Винницкой общины будут учиться в онлайн-формате. Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Сейчас, по словам Игоря Кузина, специалисты работают с населением. В частности, устанавливают круг контактировавших с заболевшими лиц и осматривают жителей, даже тех, у кого нет явных симптомов заболевания.

"До завершения эпидемиологического расследования крайне необходимо соблюдать профилактические меры", — отмечает Игорь Кузин.

А именно:

соблюдайте гигиену во время приготовления пищи — мойте овощи и фрукты перед употреблением;

не используйте воду из непроверенных источников;

любую не бутылированную воду следует обязательно кипятить перед употреблением;

не следует забывать о правилах личной гигиены: тщательное мытье рук с мылом и теплой водой после посещения туалета, перед едой и после контакта с мусором помогает избежать и предотвратить заражение.

Гепатит А – это вирусное заболевание, которое поражает печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус гепатита А передается через употребление загрязненных продуктов или воды и несоблюдение личной гигиены. Также заболевание распространяется в семьях, где инфицированный человек готовит для всех еду.

Напомним, врач-инфекционист Анастасия Неклюдова рассказала, что может провоцировать заболевание гепатитом А, В и С. Она также дала советы, как избежать заболевания.