На Мальте обсуждают Формулу мира Зеленского: итоги первой встречи

Союзники заверили Украину в дальнейшей поддержке

Первая сессия встречи внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности по поводу украинской Формулы мира президента Владимира Зеленского, которая проходит сегодня на Мальте, завершилась. Глава ОП Андрей Ермак поделился промежуточными результатами.

Об итогах первой сессии встречи он сообщил в своем Телеграм-канале. По его словам, сразу же началась и вторая сессия.

Так, союзники Украины представили пять пунктов украинской Формулы мира и озвучили свое видение имплементации. В эти пункты входят:

ядерная безопасность,

энергетическая безопасность,

продовольственная безопасность,

гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц),

восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

"Мы нацелены на вполне конкретные результаты – Глобальный саммит мира лидеров государств", — отметил Андрей Ермак.

Он добавил, что к разработке плана Формулы присоединяется все больше государств, которые уважают международное право и устав ООН, поэтому россия будет вынуждена уступить мировому сообществу. Таким образом оккупантам придется принять условия Украины и союзников. Андрей Ермак добавил, что при участии Катара Украине удалось вернуть домой украинских детей.

Также он напомнил, что Италия, Германия, Норвегия, Франция, США и другие партнеры предоставили Украине комплексы ПВО для защиты объектов энергетической инфраструктуры. Это одна из частей реализации пункта об усилении энергетической сохранности.

"Завершение величайшей войны в Европе со времен Второй мировой справедливым, длительным и всеобъемлющим миром будет оказать огромное положительное влияние на другие разгорающиеся в мире взрывоопасные конфликты. И сегодня мы подаем новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир. Справедлив. Устойчивый. Длительный. Для Украины. Для мира. Для всех", — подытожил Андрей Ермак.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ЕС разрабатывают механизм передачи Украине конфискованных российских активов.