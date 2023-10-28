Вопрос нацбезопасности: в скандале с военной на киевском форуме всплыл российский след

Возможно деятельностью клуба заинтересуются правоохранители

На днях украинцев всколыхнул скандал на форуме Клуба молодых предпринимателей (Young Business Club), где руководительницу Патронатной службы "Ангелы Азова" Елену Толкачеву "выставили за дверь". Как оказалось организатор форума может иметь связи с россиянином, который является фанатом путина и сторонником вторжения в Украину.

Как проинформировал эксперт по коммуникациям Владимир Кадыгроб в своем Facebook, речь идет о Сергее Арчакове, который помогает создателю Клуба Андрею Остапчуку развивать филиал в Лондоне.

Кадыгроб отметил, что сам Остапчук в ноябре 2021 попал в рейтинг украинского Forbes "30 до 30", но до этого его имя звучало лишь в рекламных статьях в ряде украинских СМИ. В одной из таковых за 2019 год он сам признался, что имеет связи с Арчаковым.

"Нам повезло, что мы нашли людей с общими ценностями, как Сергей Арчаков, управляющий партнер клуба, который создавал Moscow Capital Club", — говорится в материале.

При этом о россиянине там однозначно было указано, что тот является бывшим кадровым офицером, окончившим высшие учебные заведения в россии и Великобритании.

Кадыгроб также обратил внимание на то, что Арчаков был спонсором предвыборной кампании Ксении Собчак и федерации Шахматного спорта. К слову на их мероприятия он привозил спикера российского диктатора дмитрия пескова.

Что касается клуба Moscow Capital Club, то там спикерами значились помощник российского диктатора и "один из архитекторов геноцида в Украине" владимир мединский, представитель российского МИД мария захарова, а также министр экономки рф максим орешкин.

При этом у Арчакова есть активные аккаунты в соцсетях, где он хвастается роскошной жизнью в Лондоне, ругает капитализм и Запад, поддерживает путина и критикует украинцев, распространяет пропаганду, а также организовывает в Лондоне шествие "бессмертного полка".

"Есть подозрение, что создание сети из 1400 человек вместе с "лондонским офицером" должно представлять определенный общественный интерес во время полномасштабной войны. Эта история выходит за рамки "нравственности" или "справедливости" и является вопросом нацбезопасности. И возможно санкционных историй (дезинформация и пропаганда)", — добавил Кадыгроб.

Справка: Young Business Club позиционирует себя как "экосистему, в которой невозможно не расти", "закрытый клуб молодых предпринимателей, стремящихся к развитию и достижению амбициозных целей". Отмечается, что его членами могут стать только владельцы бизнеса, которые проходят тщательный отбор.

Как сообщалось ранее, скандал в Киеве произошел 26 октября, когда Толкачеву попросили "спрятаться где-то в углу", так как предпринимателей "пугает военная форма". После того как скандал получил огласку, Остапчук принес извинения за ситуацию, но лишь сильнее разозлил украинцев.