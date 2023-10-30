Ночная атака по Украине: есть погибшие и пострадавшие, подробности обстрела

Два человека попали в больницу в состоянии средней тяжести

В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Херсон и Днепр, а также Хмельницкую и Черкасскую области. В результате очередного обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Руководитель Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что около полуночи захватчики атаковали Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Зафиксированы повреждения многоэтажных домов.

"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу", — написал он.

Также известно, что два человека получили ранения. Речь идет о мужчине 68 лет и женщине 36 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В то же время "Суспільне" сообщает, что этой ночью были слышны взрывы в пригороде Днепра. До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Днепропетровской, а также ряде других областей.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что ночью в небе біли сбиті две вражеские ракеты.

"Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и авто. Никополь агрессор дважды обстреливал из тяжелой артиллерии. К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых", — отметил он.

До этого в Хмельницкой и Черкасской областях прогремели мощные взрывы после объявления воздушной тревоги. В областных администрациях сообщали о работе противовоздушной обороны.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 30 октября было сбито 12 ударных дронов и две управляемые авиационные ракеты.

"Пуски КАР Х-59 осуществлены из вражеских самолетов из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, "шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск-рф", — говорится в сообщении.

Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 октября оккупанты совершили массированный удар по Украине. Захватчики применяли "Искандеры" и "Шахеды".