В Севастополе дым после серии взрывов: фото и подробности
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Не все источники задымления являются "маскировкой"
Во временно оккупированном Крыму после утренней "прожарки" российской ПВО снова раздаются взрывы. На этот раз громко рядом с Севастополем.
Так, по данным оккупационных "властей" полуострова примерно в 12:00 по Киеву в Севастополе раздалась серия мощных взрывов. Утверждается, что работает вражеская система ПВО.
"Все службы приведены в состояние боевой готовности", — говорится в сообщении.
Сразу после громких звуков на полуострове появилось несколько очагов задымления. Оккупанты твердят, что это якобы дымовая завеса, хотя местные мониторинговые паблики говорят, что есть факты как дымомаскировки, так и прилетов.
Также появляются многочисленные фото с места событий. На них действительно можно наблюдать задымление. Кое-где дым черный.
Авторы паблика пишут о возможном подбитии неизвестного объекта над улицей Хрусталева в Севастополе, а также возможном прилете по аэродрому в Новофедоровке.
"По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", — пишут местные "власти".
Напомним, что в ночь на 30 октября украинские военные в Крыму нанесли удар по российской позиции ПВО. Информацию об этом на данный момент уже подтвердили в ВСУ.
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