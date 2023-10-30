"Нас будут лупить ракетами и дронами": эксперт InformNapalm назвал два варианта событий на фронте в 2024-м

С наступлением весны перед Украиной откроются две перспективы – либо продолжать освобождение своих территорий, либо залечивать раны

Следующая зима будет решающей для дальнейшего развития войны. Однако все будет зависеть от того, насколько хорошо Украина к ней подготовлена.

Россияне снова будут пытаться погрузить Украину в блекаут. Если им это не удастся, весной для ВСУ откроются прекрасные перспективы, считает спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, сержант ВСУ Михаил Макарук.

Прогнозируя события российско-украинского противостояния в ближайшие месяцы, Макарук предупредил о возможных массированных атаках по украинской энергетической инфраструктуре. Беспилотники и ракеты для них у россиян, по его словам, есть.

"Нас будут лупить ракетами и дронами, которые россияне активно накапливают. Посмотрим, как выдержит наша якобы классно подготовлена энергосистема, если верить словам украинского руководства", — сказал Макарук.

Также, согласно его прогнозу, будет продолжаться "возня на фронте". Однако решающим для дальнейшего развития событий, по мнению Макарука, станет возможность Украины защитить себя от российских атак. Именно от этого будут зависеть дальнейшие действия Украины, которая либо сможет дальше освобождать свои территории, либо будет вынуждена залечивать раны.

"От того, как пройдем эту зиму, многое будет зависеть. Если мы пройдем ее не хуже прошлой, то перед нами откроются прекрасные перспективы в ракурсе деоккупации своих территорий. К тому времени уже и натовские самолеты должны наконец-то у нас появиться. Но если окажется, что мы подготовились к зиме гораздо хуже, чем россияне, нам придется залечивать раны, а не думать о наступательных действиях", — отметил Макарук.

О том, что грядущая зима может быть хуже предыдущей, предупреждают и во власти. С наступлением холодов из-за нехватки электроэнергии свет могут отключать даже без обстрелов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказывал народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Однако, по его словам, во время воздушных атак Украина будет разделяться на небольшие полуострова энергосистемы, что позволит энергетикам балансировать.

Подробности читайте в статье "Воюющий спикер InformNapalm — о боях, политвозницах и ошибках украинской власти"