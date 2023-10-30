Использует не только карты: в Раде объяснили точность ударов врага по энергосистеме Украины

В таких условиях сложно, что-то прогнозировать

За прошлый год российские оккупанты временно вывели из строя 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. Такого результата противник смог добиться благодаря одной важной детали.

О ней в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. По его словам, такую точность ударов по нашей энергосистеме россияне демонстрируют благодаря своим знаниям еще из СССР.

"У врага есть карта всех наших энергосетей. Они строились еще в прежние времена, и россияне владеют этой информацией, знают, где какой трансформатор стоит, какая подстанция питает город. К планированию ракетных обстрелов нашей энергоинфраструктуры они привлекают своих энергетиков. Поэтому россияне очень хорошо владеют информацией, куда они бьют", — объяснил Нагорняк.

Нардеп отметил, что очень сложно прогнозировать время возможных блэкаутов, когда противник знает такую информацию. В прошлом году, например, из-за этих знаний Умань была обесточена две недели. Враг просто знал, что город после его удара не запитать по-другому.

Полный текст интервью читайте в материале "Телеграфа": Ограничения по свету будут даже без обстрелов, — нардеп о блэкауте, грядущей зиме и ценах на электричество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве энергетики порекомендовали украинцам купить генераторы и запастись повербанками на эту зиму.