Более половины россиян считают, что следует начать мирные переговоры

Большинство россиян по-прежнему поддерживают проведение широкомасштабной войны против Украины. В то же время 70% опрошенных граждан рф поддержали бы решение о прекращении военных действий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского и якобы независимого "Левада-центра". Отмечается, что в рамках данного исследования был осуществлен эксперимент.

С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок. Эксперимент показал, что большинство опрошенных поддержали бы решение российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины.

Результаты экспериментального соцопроса

При этом, если бы путин решил прекратить войну при условии возвращения оккупированных территорий, то поддержали бы его действия только треть (34%) россиян. Кроме того, 55% опрошенных россиян считают, что следует начать мирные переговоры (в сентябре – 51%), 38% выступают за продолжение военных действий (в сентябре – 39%).

Также сообщается, что уровень поддержки "действий российских вооруженных сил в Украине" остается высоким, и с начала войны значительных изменений не претерпел. В октябре ответили, что определенно поддерживают и скорее поддерживают – 76% опрошенных. При этом в сентябре этот показатель составлял 73%. Не поддерживают – в сумме 16% (в августе – 20%).

Опрос был проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах рф. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что среди россиян значительно снизился рейтинг доверия к владимиру путину. Также в рф перестали верить и членам правительства.