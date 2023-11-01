Увеличивая прайскепы на электроэнергию, НКРЭКУ фактически нарушает мораторий на изменение тарифов, обещанный Зеленским — экономист

Повышение прайскепов на электроэнергию для небытовых потребителей станет фактическим нарушением моратория на изменение тарифов, объявленного президентом Владимиром Зеленским на период действия военного положения. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

Экономист напомнил, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг 31 октября предложила поднять предельные цены на электроэнергию для бизнеса на 4-23%.

"Наивно думать, что повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса не будет замечено населением. Такое решение НКРЭКУ мгновенно приведет к удорожанию хлеба, молока, а также товаров, для производства и хранения которых нужна электроэнергия. Конечно, почувствуют пересмотр тарифов и поставщики коммунальных услуг для населения", а также пассажирский электротранспорт. Они будут вынуждены пересмотреть свои тарифы и цену билетов. Следовательно, можно утверждать, что повышение прайскепов станет фактическим нарушением моратория на изменение тарифов, объявленное Президентом Владимиром Зеленским на период действия военного положения", — отметил экономист.

Он отметил, что в самом большом выигрыше от такого решения регулятора окажется очень узкий круг владельцев тепловых электростанций.

Пока ограничения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей составляют 3000 грн/МВт-ч в ночные часы, 5600 грн – в обычные и 7200 грн – в часы-пик.