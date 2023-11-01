Опасно для страны: в Раде назвали три нюанса, делающих выборы во время войны нереальными

Некоторые западные партнеры в этом вопросе давят на Украину

В Украине и за ее пределами идут дискуссии о проведении выборов в условиях войны в 2024 году. В то же время есть риск, что россия может воспользоваться этой ситуацией через своих агентов влияния.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат члена парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. По его словам, в рамках действующего законодательства провести легитимные выборы невозможно.

"В "Дии" пока тоже не вариант, об этом говорит и вице-премьер Федоров. Есть большой вопрос по военным на фронте — они не выдвигаются, они не смогут проголосовать. Но есть определенное давление со стороны определенной части наших западных партнеров. Что говорят под куполом Рады об этом? Какие процедуры рассматриваются? То есть, возможно, будут только президентские выборы. Может быть, будет блоковая система. Потому что я слышал о разных сценариях", — заявил нардеп.

Кроме того, по мнению Нагорняка, сегодня обсуждать выборы без военных точно неправильно. "Как это сделать физически на линии фронта, которая у нас огромная? Это сложный вопрос. Они должны сложить оружие и ехать на избирательные участки? А кто будет обеспечивать безопасность и военных, и работников, которые будут работать на избирательных участках?" – подчеркнул он.

Также он отметил, что часть военных планируют участвовать в выборах в качестве кандидатов. "И получается, что они должны проводить избирательную кампанию. Они тоже должны сложить оружие, ехать, проводить избирательную кампанию", — заявил нардеп.

"Третий вопрос, самый опасный для нашей страны. Выборы – это всегда грязь, это всегда гонки. И в гонках привлекаются разные технологии. И "черные", и "белые". Сейчас, если начнутся разные информационные кампании, я более чем уверен, что россия будет пытаться использовать ситуацию через своих агентов влияния, которых еще немало в Украине. Чем это может все завершиться – неизвестно. Да и смогут ли в выборах принять участие все желающие кандидаты, тоже вопросы", — подытожил Нагорняк.

Полный текст интервью читайте в материале "Телеграфа": "Киоски или кофейню экономику не поднимут", — нардеп о давлении на бизнес, налоги и выборы.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в украинском законодательстве есть определенные проблемы относительно возможности или невозможности проведения выборов во время войны. В настоящее время руководство государства обсуждает эти вопросы.