Намерения снизить срок возврата валютной выручки ставят под угрозу высокотехнологичный экспорт — Кисилевский

Почему идея уменьшить сроки возврата валютной выручки для всего украинского экспорта вредна

Намерения Правительства и Национального Банка снизить вдвое срок возврата валютной выручки ставит под угрозу высокотехнологичный экспорт.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в своей колонке в "Экономической правде". По информации нардепа, причиной намерений сократить сроки возврата валютной выручки со 180 до 90 дней стали "черные" зернотрейдеры, избегавшие уплаты налогов при экспорте.

В то же время, намерение применить это решение ко всем экспортерам создает риски для экспорта высокотехнологичных товаров, цикл доставки и продажи которых, в отличие от сырья, превышает 90 дней.

"Срок доставки металлопродукции от украинской границы с ЕС в порт и затем в США занимает более 3 месяцев. Дальше еще время на доставку в состав дистрибьютора. И потом еще время, пока продукция продастся покупателю. Сделать это за 90 дней было невозможно даже до вторжения, когда были открыты украинские порты. В порты стран Ближнего Востока логистика от границы с ЕС немного быстрее — примерно 2 месяца. Но далее так же — доставить к клиенту, получить постоплату. Времена, когда за украинские товары иностранные покупатели были готовы платить предоплату, остались позади 24 февраля. И даже в ЕС, который ближе, чем Канада или Саудовская Аравия, товары с высокой добавленной стоимостью продать за 90 дней выйдет далеко не всегда. За счет экспорта. Такая техника продается через дилерские сети — такие же площадки с техникой, которые мы видим вдоль дорог в Украине. Цикл продаж — более полугода" — отмечает Дмитрий Кисилевский.

Для государства есть разница между экспортом сырья и экспортом продукции переработки, а тем более машиностроения. Если еще в 2007 году Украина имела долю товаров перерабатывающей промышленности в экспорте около 75%, то в 2021 году этот показатель снизился до 36%. Следовательно, по мнению Дмитрия Кисилевского, к сырьевому и высокотехнологичному экспорту государство должно применять различные подходы: на сырье – уменьшить сроки возврата валютной выручки, а на товары перерабатывающей промышленности – увеличить.