Григорий Козловский и ФК "Рух" помогают создать "Железный Купол" во Львовской области

Во Львовской области сформировали первые 40 мобильных огневых групп, которые будут заниматься охотой на российские беспилотники. К финансированию этих военных уже присоединились футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский.

Как сообщает пресс-служба ФК, Воздушное командование "Запад" уже получило для нужд мобильных групп полностью укомплектованные автомобили.

Григорий Козловский вместе с "Рухом" выделили на эту инициативу 3,7 млн. грн. Группы формировали в соответствии с запросами наших защитников, испытывали и видоизменяли, чтобы в любую погоду и время суток военные могли эффективно уничтожать вражеские дроны.

"Ракетный огонь врага усилился, он атакует различные объекты инфраструктуры по всей стране, чтобы предотвратить это наша власть ввела в действие решение СНБО о защите объектов критической инфраструктуры и энергетики, которое предусматривает организацию защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики, а также увеличение количества и усиление обороноспособности огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии, которые осуществляют противовоздушное прикрытие и оборону объектов. Сегодня "руховцы" присоединились к формированию первых 30 мобильных огневых групп, которые будут сбивать дроны-камикадзе на Львовщине. Это полностью укомплектованные автомобили с самым современным оборудованием: тепловизорами, приборами ночного видения, лазерными указателями, фонарями, прицелами, планшетами и оружием для сбивания ударных беспилотников. ФК "Рух" всегда поддерживает наших воинов и будет делать это снова и снова, чтобы совместными усилиями победить врага", — заявил львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский.

Как отметил офицер Воздушного командования "Запад" Денис Левкович, уже сформировано 30 мобильных огневых групп.

"Огромное спасибо ФК "Рух" за социально-ответственную позицию и помощь в формировании этих групп. Основатель клуба Григорий Козловский был одним из первых, кто откликнулся на эту инициативу и передал 3,7 млн. грн. для того, чтобы закупить автомобили и оборудовать их необходимой техникой", — подчеркнул начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

За месяц планируется доукомплектация и передача всего необходимого еще 30 огневым группам. Стоимость комплектации одной группы – около 500 тыс. грн. без учета стоимости транспорта. Для нужд каждого отделения выделяют оснащенный тепловизорами автомобиль, приборы ночного видения, лазерные указатели, фонари, прицелы, планшеты и собственное оружие для сбития ударных беспилотников.

Как добавил руководитель ОО "Народная Самооборона Львовщины" Артем Хмыз, в целом социально-ответственный бизнес пожертвовал на этот сбор более 30 миллионов гривен.

Основатель "Движения" Григорий Козловский подчеркнул, что сейчас каждый должен приложить все усилия для поддержки ВСУ, и тогда Украина обязательно одержит долгожданную победу.

"Сегодня каждый украинец должен быть полезным ВСУ и помогать всем чем может, ведь воины защищают Украину от агрессора и нуждаются в нашей поддержке. ФК "Рух" помогал и будет помогать огневыми группами, дронами, антиланцетными комплексами и другим необходимым снаряжением, чтобы приблизить день Победы над российским злом!" – подчеркнул добавил Григорий Козловский.