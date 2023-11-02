Гостиницы, трансферы и VIP-залы. Подконтрольная Галущенко "Укрэнерго" потратит 37,2 млн грн на заграничные командировки своих сотрудников
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Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук в своем Tik Tok обратил внимание на один из тендеров государственной компании "Укрэнерго", которая собирается организовать "элитные" командировки для своих сотрудников.
"Согласно данным Prozorro, "Укрэнерго" планирует командировочные расходы сотрудников в размере 37,2 млн грн", — отметил он.
При этом за эти средства планируется закупить: 2 тысячи железнодорожных и авиабилетов, 8710 ночей в отелях, 50 трансферов и 600 страховок.
Кроме того, в тендерной документации и основных требованиях к предмету закупки прописаны услуги для менеджеров "Укрэнерго": использование VIP-залов в аэропортах и процедура Fast Line.
"Красиво жить не запретишь… Даже во время войны… б…ди", — резюмировал экс-нардеп.
Напомним, это не первый скандал, связанный с компаниями, которые сейчас подчиняются главе Минэнерго Герману Галущенко. Ранее СМИ сообщали, что подчиненную ему государственную шахту "Мирноградуголь" поймали на закупке товаров по завышенным ценам.