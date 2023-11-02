Гостиницы, трансферы и VIP-залы. Подконтрольная Галущенко "Укрэнерго" потратит 37,2 млн грн на заграничные командировки своих сотрудников

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук в своем Tik Tok обратил внимание на один из тендеров государственной компании "Укрэнерго", которая собирается организовать "элитные" командировки для своих сотрудников.

"Согласно данным Prozorro, "Укрэнерго" планирует командировочные расходы сотрудников в размере 37,2 млн грн", — отметил он.

При этом за эти средства планируется закупить: 2 тысячи железнодорожных и авиабилетов, 8710 ночей в отелях, 50 трансферов и 600 страховок.

Кроме того, в тендерной документации и основных требованиях к предмету закупки прописаны услуги для менеджеров "Укрэнерго": использование VIP-залов в аэропортах и процедура Fast Line.

"Красиво жить не запретишь… Даже во время войны… б…ди", — резюмировал экс-нардеп.

Напомним, это не первый скандал, связанный с компаниями, которые сейчас подчиняются главе Минэнерго Герману Галущенко. Ранее СМИ сообщали, что подчиненную ему государственную шахту "Мирноградуголь" поймали на закупке товаров по завышенным ценам.