Укр

ВСУ получили уже 240 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ получили уже 240 автомобилей при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 02 ноября 2023, 15:57

Подразделения Вооруженных сил Украины и другие Силы обороны с начала полномасштабного вторжения получили уже 240 автомобилей при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Очередной автомобиль Nissan Pathfinder поступил в распоряжение подразделения военнослужащего с позывным "Киянин". Это уже пятый автомобиль, полученный его подразделением при содействии фонда.

"Автомобили на этой войне являются расходным материалом, и без постоянного пополнения очень сложно выполнять поставленные командованием задачи, в том числе и боевые задачи на переднем крае", — говорит военнослужащий.

"Осознавая, какое значение для наших военных имеют автомобили и какую роль они играют на передовой, мы не сбавляем оборотов. Наша команда продолжает искать, покупать, готовить автомобили и передавать их на фронт", — отметил вице-президент Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, ранее компания Favbet приобрела и передала для ударных рот Армии дронов 53 новых внедорожников Peugeout Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.