Благодаря честным и прозрачным торгам цены на питание для армии удалось снизить в среднем на 30% — Яровая

Запуск закупок для ВСУ продолжается на следующие три месяца. Об этом в эфире Суспільного сообщила член гражданского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа по вопросам тылового обеспечения Минобороны, волонтер Дана Яровая.

На днях Счетная палата обнародовала отчет, в котором исследовала деятельность Минобороны за январь-июнь 2023 года. Как выяснилось, в I квартале 2023 года не изучались возможные риски, содержащие сотрудничество с фирмами-поставщиками продуктов питания для армии. Не был обеспечен надлежащий мониторинг рыночных цен на продовольствие на стадии заключения договоров, с отдельными контрагентами были заключены договоры даже при отсутствии предоставления ими ценового предложения.

В мае 2023 года, когда Дана Яровая вошла в состав коллегиального органа по тыловому обеспечению, она настаивала на том, чтобы все закупки по тыловому обеспечению и, в частности, питание было возвращено на Прозорро. Через несколько месяцев благодаря честным и прозрачным торгам было сэкономлено более 6 млрд грн бюджетных средств

"С момента полномасштабного вторжения все договоры с поставщиками Минобороны были прямыми. То есть это был элитарный клуб по интересам. Во втором полугодии 2023 нам удалось вывести закупки на Прозорро, что позволило в среднем на 30% снизить цены на питание. Это сэкономленные средства налогоплательщиков Украины и не только Украины", – пояснила Яровая.

По словам волонтера, проторговать питание на три месяца менее выгодно с точки зрения экономии средств, чем на более продолжительный период. Ведь маржинальность в бизнесах считается за год, а не три месяца или месяц. Однако пока Минобороны анонсировало решение, что в дальнейшем закупки продовольствия для ВСУ будет осуществлять Агентство по тыловому обеспечению.

Есть натовские стандарты, согласно которым оцениваются закупки: качество, цена и сроки поставки. Так вот во время войны на первое место выходят сроки поставки. То есть самое главное — не сорвать поставки. Поэтому во всем, что касается обеспечения армии во время войны действовать нужно максимально осторожно, чтобы реформирование не нанесло вреда текущему обеспечению", — подчеркнула Яровая.