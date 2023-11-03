Террор "шахедами" длился до утра: что известно о массированной атаке на Украину (фото)

О пострадавших пока не сообщается

В ночь на 3 ноября Украина подверглась массированной атаке "шахедами" и не только со стороны оккупантов. Взрывы слышали в ряде регионов.

"Телеграф" собрал всю информацию о ночном ударе по нашей стране. К сожалению, есть попадания и разрушения.

Первые партии ударных дронов враг запустил еще вечером 2 ноября, после чего постепенно тревога разрасталась по стране по мере продвижения "шахедов". Уже ночью были запущены дополнительные партии беспилотников. Отбой тревоги по стране был объявлен после 5:00 утра.

Харьковская область

По данным Национальной полиции, пригород Харькова атаковали минимум 10 российских беспилотников, которые ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Также было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажа, крыша здания, горели конструктивные элементы. В результате удара повреждения получили жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы", — говорится в сообщении.

Львовская область

О взрывах во Львовской области в районе 2:00 ночи сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. Перед этим в регионе была объявлена угроза атаки "шахедами".

Позже прозвучали повторные взрывы, паблики писали, что громко было в Яворовском районе.

Тревога в регионе продлилась до 5:20, официальных комментариев о возможных разрушениях пока нет.

Херсонская область

Оккупанты в ночь на 3 ноября снова обстреливали правый берег Херсонской области с левого, который пока остается под их контролем. Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в результате удара возник пожар в Корабельном районе областного центра.

Винницкая область

О взрывах в регионе в районе полуночи написали местные паблики. Спустя 20 минут были слышны повторные звуки взрывов.

Кировоградская область

Ближе к полуночи там слышали взрыв, а перед этим мониторинговые паблики писали о пролете ракеты в сторону Кропивницкого. Деталей пока нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне также массированно ударили беспилотниками по Украине и в ночь на 1 ноября.