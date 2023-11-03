PIN-UP Foundation помог обустроить ХАБ для детей, пострадавших от войны

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation закупил необходимую мебель для ХАБа в Днепре, созданную для пострадавших от войны детей.

В городе Днепр Благотворительным Фондом "Rise of Ukraine" создан ХАБ для поддержки и развития детей, переживающих сложный период войны. Главной целью этого проекта является предоставление возможности детям раскрыть свой потенциал и поддержку в новом для них городе.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation отреагировал на запрос представителей ХАБа и помог с закупкой необходимой мебели. В частности, пространство для детей получило парты для учебных кабинетов, магнитно-маркерные доски, мольберты и канцелярию для рисования на холстах, пуфики для игровой зоны, кинотеатра, тренингов, выездных мероприятий, а также столы и стеллажи для обустройства зоны преподавателей и работающих в ХАБе волонтеров. Благодаря помощи Фонда кабинеты для обучения и развития оснащены всем необходимым. Теперь дети могут заниматься изобразительным искусством, изучать английский язык, заниматься танцами и каратэ, а также получать психологическую поддержку.

"Мы рады помочь обустроить пространство для детей, переживающих войну. Наша цель — оказывать поддержку и возможности развития этим маленьким героям. Мы считаем, что каждый ребенок имеет право на образование, искусство, развлечения и психологическую поддержку. Мы верим, что этот ХАБ станет местом, где мечты становятся реальностью, а дети смогут открыть для себя новые возможности и перейти через все стоящие перед ними вызовы", — прокомментировала президентка PIN-UP Foundation Марина Ильина.

За месяц пространство сможет охватить разными активностями около 200 детей. Это будет способствовать их социальной адаптации и расширению социального круга, а также укреплению психологического состояния.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

Благотворительный фонд Rise of Ukraine – это благотворительная, некоммерческая организация для скорой помощи детям, переселенцам и гражданам на деоккупированных и пострадавших территориях Украины.