Если Украина проиграет, США будут вынуждены отправлять на войну своих солдат: Зеленский сильно обратился к Конгрессу

Жаль, но цена будет выше

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Конгресс США с призывом продолжить военную поддержку Украины. В частности, он призвал законодателей, блокирующих новый пакет помощи, обратить внимание на риски для НАТО.

По мнению главы украинского государства, отсутствие военной помощи увеличивает риск возможного нападения на одну из стран НАТО, что приведет к привлечению солдат США. Об этом пишет Bloomberg.

"Если россия убьет всех нас, они нападут на страны НАТО, а вы отправите своих сыновей и дочерей… Мне жаль, но цена будет выше", — сказал Зеленский в интервью программе NBC Meet the Press, которое выйдет в эфир в воскресенье.

Президент Украины призвал конгрессменов "не терять свободу, не терять эту сильную позицию и не терять свою демократию".

Он подчеркнул, что борьба против российского вторжения ставит Украину на передовую линию западной демократии, Европы и "наших общих ценностей". Издание пишет, что его сценарий последствий любого наступления россии на страну НАТО приведет к необходимости применения статьи о коллективной обороне альянса.

Также Зеленский отверг предположение о том, что усилия Сил обороны Украины по деоккупации территорий зашли в тупик и подтвердил свою позицию, согласно которой любые мирные переговоры будут нуждаться в выводе российских войск.

"Да, люди устали. Но в целом наши люди готовы защищаться, как и в первые дни", — сказал Зеленский NBC.

Напомним, "Телеграф" сообщал о том, что, на фоне громкой статьи главкома ВСУ Валерия Залужного, говорящего о тупике в войне, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности изменения стратегии боевых действий. Различные сценарии уже рассматриваются.