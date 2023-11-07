СБУ устроила облаву на УПЦ МП на Закарпатье: первые подробности (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
УПЦ МП на Закарпатье имеет серьезную силу
Служба безопасности Украины продолжает контрразведывательные мероприятия в отношении УПЦ МП. На этот раз сотруники спецслужбы пришли в храмы на Закарпатье.
Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. По данным СБУ, на Закарпатье "пророссийская УПЦ МП имеет сильные позиции и разветвленную сеть агитационных пунктов", а поэтому в двух храмах 7 ноября была проведена проверка. Мероприятия проводились в селах Русские Геевцы (Свято-Михайлойский храм) и Червоное (храм Рождества Божей матери).
"Проверяется информация, что в этих храмах молились за российское высокое духовенство, благословлявшее российскую армию на вторжение в Украину, оправдывали войну россии против Украины и разжигали межконфессиональную рознь", — рассказали изданию источники.
Также СБУ проверяет законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.
Журналисты публикуют и фото с места событий:
На официальных страницах СБУ пока нет никакой информации по этому поводу. Вероятно, она появится уже после проверки.
Напомним, о том, как собирается жить Киево-Печерская лавра после изгналия УПЦ МП, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "К тысячелетию Лавры нужно готовиться, как к Олимпиаде": директор заповедника "Киево-Печерская лавра", ч. ІІ".
Ранее мы писали о том, что хоромы Паши "Мерседеса" в Лавре сняли на видео.