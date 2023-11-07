Вступление все ближе: в ЕС готовят очень хорошую новость для Украины, но у Орбана условие

Формулировка заключения должна быть обнародована 8 ноября

Украина активно движется на пути в Евросоюз. А Венгрия, которая традиционно ставит нам "палки в колеса", уже начинает "качать".

Так, по данным Bloomberg, Украина уже завершила четыре из семи этапов, которые ей было необходимо выполнить для продвижения вперед в процессе вступления. В частности, речь идет о судебной системе и независимости СМИ.

В связи с этим, пишут журналисты, Европейская комиссия, вероятно, порекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной о вступлении. Но, после выполнения еще ряда реформ. Например, принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и лоббировании.

"Этот шаг был сделан на фоне того, что ЕС надеется придать импульс своей политике расширения после вторжения россии в Украину и попыток москвы дестабилизировать Европу", — говорится в материале.

Окончательная формулировка заключения должна быть обнародована 8 ноября, а одобрена членам ЕС на декабрьском саммите.

На фоне этих разговоров активизировалась Венгрия. Как пишет УНИАН, политический директор премьер-министра страны Виктора Орбана, комментируя эти новости, заявил, что его страна будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Венгерским политикам не нравится ситуация в Украине с "нарушением" прав венгерского меньшинства.

Утверждается, что блокировать переговоры будут до тех пор, пока в Украине выполнят требования, касающиеся языка и образования.

Напомним, ранее мы писали о том, что Орбан встретился с путиным в Китае и наделал "дружеских" заявлений.