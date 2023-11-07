Наплыв военнопленных? В Украине откроют еще один лагерь для оккупантов

Условия в новом лагере будут соответствовать всем требованиям норм международного гуманитарного права

В скором времени в Украине откроют еще один лагерь для содержания российских военнопленных. Такое решение было принято из-за большого количества российских оккупантов, которые сдались в плен сами или попали в "руки ВСУ".

Об этом сообщили в Telegram-канале украинского государственного проекта "Хочу жить", который нацелен на прием обращений военнослужащих рф по сдаче в плен. Отмечается, что увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, ухудшающейся мотивацией российских солдат, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной.

"Как и в случае с лагерем "Захід-1", условия в новом лагере будут соответствовать всем требованиям норм международного гуманитарного права. Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом представителей Международного комитета Красного креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, так как это предусмотрено Женевскими конвенциями", — говорится в сообщении.

Организаторы проекта также подчеркнули, что в отличие от россии, Украина соблюдает международные и гуманитарные нормы. Поэтому содержание военнопленных происходит в исключительно отведенных для этого местах. В то же время страна-агрессор содержит украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными. Иногда речь идет о нечеловеческих условиях.

Напомним, ранее журналисты "Телеграфа" побывали в лагере, где содержаться российские военнопленные и показали условия их жизни там. Такая "экскурсия" вызвала неоднозначную реакцию.