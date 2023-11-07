В Украине при поддержке Метинвеста Ахметова открыли центр противоминной деятельности. Будут обучать 3000 саперов

Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мероприятий противоминной деятельности

На днях в Черниговской области открылся Центр противоминной деятельности Государственной специальной службы транспорта. Одна из главных задач Центра — профессиональная подготовка саперов: здесь научат более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием. Партнером по строительству центра выступила Группа Метинвест через государственную фандрейзинговую платформу United 24: благодаря ее финансовой поддержке возведено капитальное административное здание Центра. Общая сумма инвестиций компании в строительство составляет 9,5 млн. грн.

В результате боевых действий Украина стала наиболее заминированной страной в мире, поэтому вопрос сертификации, обучения и подготовки саперов и специалистов по разминированию нуждается в немедленном решении. Площадь загрязненной минами деоккупированной территории составляет около 45 000 кв. км, а при полной деоккупации территории Украины увеличится еще примерно на 190 000 кв. км.

"Разминирование территории Украины после войны – один из самых больших вызовов, который предстанет перед нашим обществом. Тысячи домов, усадеб, полей, предприятий, как наша "Азовсталь", будут напоминать о боевых действиях еще много лет после их окончания. Мы не должны оставлять это "достояние" нашим детям или внукам, поэтому инвестиции в открытие Центра противоминной деятельности на Черниговщине — это еще один шаг Группы Метинвест и ее акционера в большом проекте по содействию разминированию Украины", — отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мер противоминной деятельности, информировать население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, а также проводить обучение и сертификацию операторов противоминной деятельности.

"Благодаря партнерам Государственной службы транспорта — United 24 и Группе Метинвест, — был создан Центр для планирования, практической организации и координации мероприятий противоминной деятельности. Сегодня центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности, занимается инспектированием качества разминированных участков", — сказал начальник Центра противоминной деятельности полковник Евгений Бирюков.

Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения помогает защитникам и вооружает украинскую армию. За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова уже направила в поддержку защитников 2 млрд грн. В частности, это изготовлены на собственных мощностях и приобретены 150000 бронежилетов, более 280 мобильных укрытий-"крыевок", 250 высокоточных макетов военной техники, более 30 "ловцов ланцетов", противоминные тралы для танков, а также тысячи единиц дронов и теплов связи и другое военное оборудование, которое закупается и бесплатно передается подразделениям сил обороны Украины.