Будет еще больше новостей: Данилов рассказал про огромные достижения ВСУ в Крыму

Оккупанты несут потери не только в живой силе

У Украины есть большие успехи на Крымском направлении. В частности, речь идет об уничтожении военных ресурсов оккупантов.

Такое заявление в эфире телемарафона "Единые новости" сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Все то, что удается сделать нашим военным на оккупированном полуострове, глава СНБО назвал огромным достижением Украины.

"Мы постоянно обращаем внимание на то, что касается суши. Но то, что касается уничтожения российской федерации, уничтожения их активов на территории Крыма и уничтожения черноморского флота – это огромные достижения нашей страны", — отметил он.

Также Данилов анонсировал еще больше неприятных новостей для оккупантов. Они будут связаны с их уничтожением, а также поражением военных ресурсов.

Отметим, что регулярно в оккупированном Крыму сообщают о взрывах, после чего противник всячески пытается скрыть свои потери. Зачастую, у врага это не получается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на этой неделе полуостров снова был атакован беспилотниками, взрывы слышали у одного из военных объектов.