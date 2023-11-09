Украина успешно эвакуировала первую группу украинцев из Сектора Газа: появились их фото

Первая группа уже в Египте

Первая группа украинцев, которых эвакуировали из Сектора Газа, уже в безопасности. Их фото опубликовала наша разведка.

Об сообщается в Telegram-канале ГУР МОУ. Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники разведки совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины.

В настоящий момент эти граждане уже находятся на территории Египта, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что первая группа эвакуированных состоит из 43 украинцев. Также Украина помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

Гуманитарный коридор на КПП Рафах между Сектором Газа и Египтом начал работать 1 ноября при посредничестве Катара. В настоящее время непонятно, как долго он будет работать. Всего в Секторе Газа находится около 500 украинских граждан и уже известно, что один взрослый и трое детей погибли. Еще 6 человек получили ранения.

Ранее мы писали о том, уже сейчас дипломаты получили более 300 запросов на эвакуацию. Еще 7 ноября предполагалось, что первыми вывезут группу из 20 человек, но как можно понять её расширили.