ВСУ в 2024-м "вынесут" позиции врага: названы 4 вида вооружения, которые нужно нарастить

Есть некоторые моменты, в которых Украине следует наращивать силы

Война в Украине будет продолжаться в течение 2024 года, даже при самых благоприятных условиях. Есть четыре вида вооружения, в котором Украине стоит наращивать свои силы.

Об этом "Телеграфу" сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, нынешняя зима по ходу боевых действий ничем не будет отличаться от прошлой.

"Есть некоторые моменты, в которых нам следует наращивать силы, чтобы достичь паритета. Например, в средствах радиоэлектронной борьбы и дронах. Впрочем, в целом мы стали сильнее, а рф слабее. Если мы систематически будем производить огненное поражение, то будем громить врага и иметь возможность проводить штурмовые действия. У нас есть чем это делать. Есть артиллерия и ракеты. Авиацию обещают предоставить ближе к весне", — сказал эксперт.

Жданов также подчеркнул, что в планах есть предоставление Украине десятков тысяч дронов. Этот арсенал поможет ВСУ "выносить" позиции врага и добиваться шикарных результатов на фронте.

Собеседник "Телеграфа" считает, что заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного насчет того, что самолеты F-16 уже не будут максимально полезны из-за усовершенствования российской системы ПВО, это игра на повышение ставок и ускорения предоставления Украине новой военной помощи. Эксперт отметил, что положительно повлиять на этот процесс могут выборы в США и договоренности Штатов с Китаем.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Завершение горячей стадии войны: военные эксперты дали прогноз, придет ли в Украину мир уже в 2024 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ могут добиться значительных результатов на фронте до конца 2023 года.