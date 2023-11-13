Полоса опасности для врага или новый "жест доброй воли" на Херсонщине: что происходит на левом берегу Днепра

Александр Коваленко прокомментировал тактические успехи Сил обороны и объяснил, почему в рф заговорили об отходе

На сегодняшний день ситуация на левом берегу Днепра для российских окупантов складывается негативно, чем создаются предпосылки для их отступления на новые рубежи. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя информацию пропагандистских медиа рф о якобы отходе российских воинских частей на левом берегу "на более выгодные позиции" и последующее официальное опровержение россиянами этой новости.

— Появление этой информации совпало с этими настроениями (об отступлении — Авт.). Например, многие из русских т.н. "военкоров" и другие персонажи постоянно акцентируют внимание на том, что русские оккупационные войска постепенно теряют контроль над левым берегом. В то же время российское командование пока пытается малыми ресурсами справиться с ситуацией, и им это не удается, — отметил он.

Как объяснил Александр Коваленко, самое интересное, что на левом берегу россияне не задействуют резервы, потому что когда появилось сообщение о якобы отходе окупантов, отмечалось, что они отправят свои подразделения на восточные рубежи. Однако такой шаг не совсем логичен с военной точки зрения.

— Потому что недавно они некоторые подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии вс рф отправили из Запорожской области на левый берег Днепра. Еще некоторые другие подразделения направляли туда. То есть они занимались насыщением и формированием резервов для группы войск "Днепр" на левом берегу. А не наоборот. Другими словами, зачем это нужно было делать, если вы планировали отход? Но сейчас для окупантов возникла "полоса опасности", в которой они не могут контролировать процессы, происходящие на левом берегу.

Она лежит от Олешек до Крынки, немного охватывает Голую Пристань, Казачьи Лагеря — в направлении Новой Каховки. На этом рубеже есть "серая" зона, живущая своей жизнью, которую не могут контролировать россияне, — уточнил он.

Военный обозреватель также добавил, что дорога, соединяющая Олешки, Казачьи Лагеря, Крынку и уходящая на Новую Каховку, в некоторых локациях уже перерезана, "а под Крынками даже происходит процесс поглощения леса "серой" зоной".

— Если эта "серая" зона полностью поглотит лес, то она выйдет на трассу 2206 — то есть будет перерезана одна из главных логистических артерий именно у левого берега Днепра. И если мы говорим о новых рубежах, то это позиции, которые фактически должны отбросить российские подразделения достаточно далеко, чтобы удерживать эти новые укрепления.

Упомянутый выше вброс может быть связан именно с такими угрозами, и он подтверждает эти угрозы. Он их не опровергает. Но пока информации, что россияне готовятся к "жесту доброй воли", подтверждений нет, — сказал Коваленко.

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины "Телеграфу" сообщили, что на сегодняшний день отхода оккупационных подразделений на новые позиции на левом берегу Днепра пока нет.

Как сообщалось, в конце октября на Херсонском направлении военнослужащие ВСУ форсировали реку Днепр и продолжили наступление на левом берегу.

Также "Телеграф" писал, зачем россия наступает на Авдеевку, что сейчас там происходит и какие у этого перспективы.