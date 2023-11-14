Вручение повестки должны зафиксировать два свидетеля? В ТЦК опровергли популярный миф

Спикер ТЦК поставил точку в спорах

В Украине в очередной раз было продолжено действие всеобщей мобилизации. Эти мероприятия длятся уже почти два года из-за чего сам процесс стал обрастать даже некоторыми мифами. Например, о том, что вручение повестки якобы должны зафиксировать два свидетеля.

Впрочем, в комментарии "Телеграфу" спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин развеял этот миф. Он отметил, что очень хотел бы увидеть ссылку хотя бы на какую-то норму закона или постановление Кабинета министров Украины о свидетелях при вручении повесток.

"Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности по распоряжению ТЦК и СП. Так написано в статье 38 " О воинской обязанности и военной службе" . Гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. А вот относительно двух свидетелей, видеофиксации процесса оповещения и т. п. ни в каких официальных документах речь не идет", — подчеркивает он.

Больше о популярных мифах о мобилизации и том, как на самом деле обстоят дела, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Выписанную на коленке повестку можно игнорировать? В "военкомате" развеяли 10 популярных мифов о мобилизации".

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