Генерал назвал два вида оружия, необходимого для эффективного наступления ВСУ

Он объяснил, почему затягиваются поставки истребителей

Украинские военные продолжают вести наступательные действия. Но для более эффективных действий Вооруженным силам Украины требуются новые виды вооружения.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Он рассказал, какое оружие нужно Силам обороны.

"Ракеты большей дальности, о вероятных поставках которых в начале следующего года почему-то говорит журналистка Гонгадзе, а не представители политических кругов. И, конечно, нам нужна боевая авиация — пресловутые истребители F-16. Почему-то американцы весь год тормозили такие поставки, не давая при этом внятных объяснений, с чем это связано", – подчеркнул Романенко.

По словам генерала, когда начиналась работа по созданию авиационной коалиции, отмечалось, что первые натовские истребители с нашими обученными пилотами могут появиться в украинском небе уже осенью этого года. При этом он напомнил, что сроки поставок постоянно сдвигались.

"И сейчас речь уже идет о весне-лете 2024-го. Хотя вполне реалистично было бы сделать все до конца текущего года — начала следующего. Но мы явно имеем дело с американскими политическими решениями и их информационным сопровождением", — заявил он.

Более подробно об ошибках Украины и союзников, а также о перспективах нашей войны читайте в материале "Телеграфа" "Для многих это холодный душ": генерал дал анализ войны с россией".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что из-за медленности поставок истребители F-16 станут менее полезными для Украины. Причина в том, что россии удалось усовершенствовать свою ПВО.

В ноябре появлялась информация, что первые самолеты этого типа уже были переброшены из Нидерландов в Румынию, где будут проходить обучение украинских пилотов.