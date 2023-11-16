Гепатит А обнаружили в новом регионе Украины: что говорят местные власти

Пациент и его круг общения под присмотром врачей

Вспышку вирусного гепатита А, которая гуляет по Украине, зафиксировали уже на Волыни. В Луцком районе это первый случай с начала 2023 года.

Об этом сообщили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней. Сейчас за ситуацией в регионе пристально следят медики.

Был установлен очаг заболевания и проведено эпидемическое расследование. Специалисты установили круг лиц, которые контактировали с пациентом, и обследовали их на наличие гепатита А. Все результаты негативные, но они все равно находятся под контролем медиков.

Руководитель Луцкого управления здравоохранения Владимир Лотвин отметил, что ситуация в регионе контролируемая.

"Вспышки вирусного гепатита А за 9 месяцев 2023 года в городе не регистрировались. В Луцкой общине в ноябре текущего года зарегистрирован один случай заболевания вирусного гепатита А", — сказал он.

Напомним, что вспышку вирусного гепатита А, который еще именуется "болезнь Боткина", зафиксировали 24 октября этого года в Винницкой области. Больше 100 человек попали в больницы с подозрением на это заболевание, но источник вируса пока что не найден.

Позже вирусная инфекция добралась до Ивано-Франковской области, где семь человек попали в больницу, среди которых трое детей. Позже случаи заражения "болезнью Боткина" зафиксировали и в Тернопольской области, а на следующий день стало известно о вспышке гепатита А в Днепропетровской области.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что могло спровоцировать вспышку гепатита А в Украине. Врач пояснил, что на то могут быть две причины.