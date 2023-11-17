Четверть миллиарда гривен только на горючем удалось сэкономить благодаря Прозорро — Яровая

Четверть миллиарда гривен на закупках горюче-смазочных материалов удалось сэкономить, благодаря честным и прозрачным торгам через Прозорро. Об этом сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, волонтер Дана Яровая в своем тг-канале.

"Если быть совершенно точной — 256 000 000 грн. То есть экономить средства на закупках Минобороны реально. Главное — желание", — написала Яровая.

Она также сообщила, что через Прозорро закуплено 8000 т авиационного топлива для ВСУ. Победителем торгов была признана Укрнафта.

"Ожидаемая стоимость, предложенная Минобороны, составляла – 531 999 840 грн., в ходе аукциона цена была снижена до 455 999 999 грн. В результате торгов сэкономлено 17,8% от ожидаемой стоимости, а это 98 666 641 грн." – отметила волонтер.