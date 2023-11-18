"Более адаптивны, чем россияне": министр обороны Эстонии оценил ВСУ в войне

Это преимущество является путем успеха в войне

Украина продолжает борьбу в войне, развязанную россией, и имеет сильных бойцов, которые могут одержать победу. Вооруженные силы Украины стали чемпионом мира по комбинированию разных видов оружия и стали более адаптированными к войне, чем армия россии.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он также отметил, что ключевым сейчас является вопрос того, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и какое количество она может принять.

"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения — у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться для ее использования", — сказал Певкур.

По его мнению, украинские силы обороны показывают пример быстрой адаптации и оперативно учатся использовать новое вооружение.

"Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что мы более адаптивны, чем россия? Да, я так считаю. Мы вместе с союзниками. Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у нас качество подготовки лучше", — добавил министр.

Эстонский чиновник подчеркнул, что это преимущество является путем успеха в войне, однако следует понимать, что россия имеет преимущество в живой силе, которую вряд ли удастся превзойти. В таком случае ВСУ должны быть лучше оборудованы, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию.

"Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется россия", — подчеркнул он.

Напомним, "Телеграф" писал, что канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Нутеталь в земле Бранденбур заявил, что российский диктатор владимир путин должен немедленно прекратить свою агрессию против Украины и вывести войска из ее территорий. Это будет первый шаг для мирного завершения войны.