Атака "шахедов" на Киевщину: в области есть разрушения, новые подробности

Экстренные службы и оперативные группы работают над фиксацией и устранением последствий атаки

В результате ночной атаки российских беспилотников в Киевской области был поврежден инфраструктурный объект. На месте возник пожар.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. По его словам, вторую ночь подряд российские террористы атакуют область с помощью БпЛА.

Кравченко подчеркнул, что в области воздушная тревога продолжалась почти 5 часов. В Киевской области активно работала ПВО.

"В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Все экстренные службы и оперативные группы задействованы и работают над фиксацией и устранением последствий атаки", — сообщил он.

Кравченко также призвал жителей Киевщины не пренебрегать опасностью. Он посоветовал находиться во время воздушной тревоги в укрытиях.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину "шахедами". Противовоздушная оборона уничтожила 15 из 20 запущенных ударных БПЛА "Shahed-136/131".