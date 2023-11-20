Оккупанты атакуют на одном из ключевых направлений: Сырский раскрыл детали

Украинские заступники продолжают бороны родную землю

Силы обороны продолжают сдерживать врага на многих участках фронта. Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский. Подробностями он поделился на своем Telegram-канале.

По словам генерал-полковника, на Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Украинские защитники отразили атаки врага.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались атаковать в районах Клещиевки и Андреевки. Бойцы ВСУ дали отпор противнику.

По словам Сырского, украинская армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута.

Силы обороны наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские силы продвинулись вперед у железной дороги юго-восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки). Российский "восень" утверждал, что украинские силы отбили позиции у железной дороги у Степного и контратаковали у Авдеевского коксохимического завода.