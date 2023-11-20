Случилось впервые: россияне на Донбассе применили новое оружие (карта)

В россии примерно в начале года начали производить аналоги американских планирующих бомб

Российские оккупанты впервые нанесли массированный авиаудар по позициям украинских защитников с использованием кассетных бомб РБК-500. Их модифицировали в планирующие бомбы.

Атаку противник совершил в воскресенье, 19 ноября, в районе Старомайорского Донецкой области. Об этом рассказали в отчете аналитики ISW.

"Российские блогеры заявили, что российские войска нанесли крупный авиаудар с использованием кассетных бомб РБК-500, модифицированных в планирующие бомбы, по украинским позициям возле Старомайорского", — говорится в публикации.

Пророссийские "военкоры" уточнили, что этот удар стал "первым крупным российским ударом по Украине с применением этого оружия в модификации планирующей бомбы".

Военные эксперты отмечали, что россия примерно в начале года начала производить аналоги американских планирующих бомб. Как доказательство, в марте 2023-го журналисты Defense Express публиковали фото обломков, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER. О его существовании впервые стало известно в начале января этого года.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS. Он превращает простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректированные ("умные") боеприпасы. JDAM состоит из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится компьютер с навигационным оборудованием.

Ранее "Телеграф" сообщил, что силы обороны продолжают сдерживать врага на многих участках фронта. Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.