"Не имеем права опускать рук": Зеленский сделал заявление о продолжительности войны

Война идет уже почти два года

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что война в Украине не завершится так быстро, как хотелось бы. Несмотря на это украинцы не имеют права опускать руки.

Об этом президент заявил на встрече с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и The Sun Жеромом Старки. Они посетили Украину.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", – отметил глава государства.

Весной 2022 года на Киевщине группа журналистов Fox News попала под российский обстрел. Тогда погибли оператор Пьер Закржевский и украинская фиксер (проводник, работающий в своей стране и помогающий иностранным журналистам, — ред.) Александра Кувшинова. Бенджамин Холл был тяжело ранен.

За выдающийся личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины Президент отметил Бенджамина Холла орденом "За заслуги" ІІІ степени. Также президент поблагодарил Лаклана Мердока за приезд и подчеркнул, что это очень важный сигнал поддержки в то время, когда фокус внимания мира размыт другими событиями.

Как сообщал "Телеграф", ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какова вероятность, что война в Украине завершится в 2024 году. Он уточнил, от чего это зависит.