Минобороны впервые закупит для ВСУ 300 000 индивидуальных обогревателей, которые до этого бойцам покупали волонтеры, - Яровая

Государство закроет нужды военных, ранее закрывавших волонтеры

Министерство обороны впервые от полномасштабного вторжения закупит для ВСУ индивидуальные обогреватели (химические грелки). Об этом в своем телеграмме канале сообщила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, члены коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"Сегодня было принято решение о закупке 300 000 индивидуальных обогревателей. Понимаю, что 300 000 – капля в море. Однако с начала полномасштабного вторжения в номенклатуре закупок Минобороны впервые появились столь необходимые вещи. И это хорошо. Ведь государство будет закрывать нужды военных, которые до сих пор были на плечах волонтеров", — написала Яровая.

Благодаря химическим грелкам бойцы смогут обогреться при любых обстоятельствах. Это крайне важно на фронте, поскольку в условиях боевых действий не всегда есть возможность развести костер, разжечь "буржуйку" или окопные свечи.