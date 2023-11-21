"Мы справимся с этим сами": Зеленский сделал важное заявление насчет финансовой помощи от партнеров

Президент назвал главное условие возвращения большинства переселенцев в Украину

Финансовая помощь от западных партнеров в большом количестве Украине не понадобится, если большая часть украинцев, которые покинули родную страну в начале полномасштабного вторжения россии, вернутся домой. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства даже озвучил главное условие, при котором люди начтут возвращаться в страну. Подробности украинский лидер рассказал в интервью The Sun.

"Если семь-восемь крупнейших городов и их регионы в Украине будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран, мы вернем их в Украину", — отметил глава государства.

Зеленский пояснил, что, вернувшиеся из-за границы украинцы будут работать и платить налоги. Эти деньги помогут закрыть "основной разрыв" в бюджете Украины. Как результат, государству не понадобится просить финансовую помощь у США и европейских партнеров в таком количестве.

"Помогите Украине с ПВО и в ближайшее время вы не услышите от международных партнеров сообщений о том, что они не могут оказать Украине такую большую финансовую помощь. Она нам будет не нужна. Мы справимся с этим сами", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сейчас в стране одним из самых безопасных городов является Киев. Сейчас в столице работает несколько видов противовоздушной защиты разного радиуса действия.

По мнению представителя ГУР Вадима Скибицкого, именно ограниченные возможности украинской ПВО стали одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, по словам президента Украины, уровень ПВО в стране и готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны. Речь идет об отмене воздушных тревог из-за взлетов вражеской авиации.