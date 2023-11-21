Отсутствие государственной политики в работе с ветеранами является критической проблемой – Юрий Гудыменко

Отсутствие госстратегии в работе с ветеранами парализует деятельность профильного министерства. Без этого фундамента невозможно качественно сформировать бюджет и дать уверенность защитникам в будущем после демобилизации.

Об этом в интервью на телеканале Еспресо рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко.

"Министерство ветеранов функционирует всего на 1% от ожидаемой деятельности. Сейчас общественные и ветеранские сообщества хотят публичного отчета от министерки Юлии Лапутиной, которая уже почти 3 года в должности. Недавно я был в госпитале, где лечат раненых бойцов. Так вот, только двое бойцов из двадцати сказали, что знают о существовании Министерства ветеранов, что исчерпывающе свидетельствует о роли данного института и проваленной коммуникации с военными, которые станут ветеранами в будущем. Приоритетной задачей Минвета является формирование государственной политики поддержки ветеранов: вопрос льгот, жилья, кредитов. Тоже провал", — заявил Юрий Гудыменко.

По словам военного, недавно общественные организации совместно написали обширный документ, в котором предложили свое видение государственной ветеранской политики.

"Логика формирования бюджета для поддержки ветеранов должна базироваться на системе монетизации льгот. Пока же наблюдаем продолжительность советской практики, при которой защитники после демобилизации воспринимаются как льготники. И значительная часть бюджета сейчас направляется на то, чтобы компенсировать эти льготы на местном и государственном уровнях. Я предлагаю, чтобы, уходя из армии, ветеран ежемесячно получал определенную сумму средств, которая бы пропорционально уменьшалась, что позволит человеку избежать финансовой ямы, когда защитник на фронте получал 100 тысяч гривен, а после возвращения — копеечную пенсию. Стабильная финансовая поддержка дала бы ветерану время для адаптации, поиска работы или инвестиций", — подытожил Гудыменко.