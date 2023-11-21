Украина будет производить вооружение вместе с западными вооруженными концернами – гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас

Производство продукции ВПК в Украине с участием ведущих зарубежных вооруженных концернов абсолютно возможно, и это станет реальностью. Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Военному курьеру".

"Год назад западные компании понимали, что за потраченные средства мы становимся потребителем вооружения и военной техники мирового уровня, не считая материально-технической помощи, которую мы безвозмездно получаем от наших партнеров. С лета этого года американские и европейские компании массово начали искать пути выхода в Украину с целью организации здесь своих офисов, представительств, совместных предприятий. Этот процесс очень активно продолжается", – отметил он.

Эту тенденцию гендиректор "Украинской бронетехники" считает очень полезной, ведь западные компании будут привлекать украинских специалистов, организовать наши производственные площадки. "Для Украины это очень положительно. Это привлечение капитала, технологий и лучших мировых практик по организации производства и управлению капиталами", – подчеркнул он.

Вместе с тем Владислав Бельбас обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда предприятиям украинского оборонного комплекса не дают поставлять на экспорт, при этом не заказывают весь возможный объем производства внутри страны. "Здесь должен быть баланс. На данный момент мы можем производить больше, чем сейчас законтрактовано", – добавил он.

Напомним, "Украинская бронетехника" – один из самых крупных частных производителей военной техники и оружия в Украине. "Украинская бронетехника" производит бронеавтомобили "Варта" и "Новатор", минометы разных калибров и зенитные установки. Также компания участвует в совместном производстве украинской самоходной гаубицы "Богдана".