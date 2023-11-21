В Одессе прогремели мощные взрывы: все подробности

Воздушные Сили сообщали об угрозе ракетного удара

В Одессе было слышно несколько взрывов. Воздушная тревога в области, как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, была объявлена из-за угрозы ракетного удара.

Взрывы в городе подтвердили в Одесской ОГА. Одесситов призывают находиться в укрытиях.

"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

17.05 была объявлена воздушная тревога в Одесские области из-за угрозы удара ракетами. Мониторинговые чаты сообщали о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря. Там же фиксировали активность вражеской авиации в пределах Херсонской и Одесской областей.

17.07 раздался первый взрыв.

17.10 раздались повторные взрывы. Мониторинговые телеграм-каналы указывают, что их было слышно в области.

По сообщению мониторинговых чатов, вероятно, прилет ракеты воздушного базирования (возможно, Х-31). В то же время по югу области были выпущены управляемые авиационные бомбы.

17:34 отбой тревоги был объявлен во всех областях, кроме Одесской, где до сих пор сохраняется угроза.

17:44 отбой тревоги объявлен в Одесской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на вторник, 21 ноября, россияне атаковали Украину "шахедами", зенитными управляемыми ракетами С-300 и крылатыми ракетами типа "Искандер-К". Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, были уничтожены 9 беспилотников и крылатая ракета.