"Какая у нас нежная железная леди": Залужный сфотографировался с женой и произвел фурор в сети

Всего за 3 часа с момента публикации украинцы оставили под фото несколько тысяч реакций

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не часто радует украинцев фотографиями своей второй половинки. Но ко Дню ДШВ ВСУ "железный генерал" сделал очередное исключение.

Новым фото со своей женой Еленой главком поделился на своей странице в социальной сети Facebook. На нем они запечатлены в кофтах с символикой ДШВ, тем самым поздравляя и поддерживая наших элитных воинов.

Валерий и Елена Залужные

Семейное фото главного военного Украины ожидаемо совершило фурор в соцсетях. Украинцы всего за 3 часа с момента публикации оставили под ним несколько тысяч реакций и почти две сотник комментариев.

Вот несколько их них:

Для справки: Жену Залужного зовут Елена. И она уже более 20 лет является надежным тылом Валерия Залужного. Известно, что Елена всегда рядом с любимым, оберегает домашний уют и всегда поддерживает Валерия. Пара имеет двух дочерей. Одна из них пошла по стопам Валерия Федоровича и стала военнослужащей, а другая — врачом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный умилил сеть общением с известным украинским военным.